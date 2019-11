Als Struber-Nachfolger fiel unter anderen aber auch der Name Robert Ibertsberger, der bei den Kärntnern zuerst Pfeifenberger-Co war, dann als Chef übernommen hatte, die UEFA-Pro-Lizenz besitzt. „Ich habe das aber auch nur aus den Medien erfahren“, dementiert „Ibi“ Kontakte zu WAC-Boss Riegler. Der Seekirchner steht nach dem Aus bei der Austria weiter auf der Gehaltsliste der Wiener - und bleibt am Ball. So besuchte er zuletzt Bruder Andreas, ebenfalls Ex-Teamspieler, der seit 2005 in Deutschland lebt und nach langer Zeit in Hoffenheim nun bei Eintracht Frankfurt als Co-Trainer in der U19 arbeitet. „Ich habe Anfang November gut eine Woche hospitiert, auch im Umfeld einige Vereine besucht“, hofft „Ibi“, bald selbst wieder als Trainer auf dem Platz zu stehen.