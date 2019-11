Sein Name ist Nepp, Dominik Nepp. Der heutige Wiener FPÖ-Chef in geheimer „Goldfinger“-Mission: Die „Krone“ bringt Licht ins Dunkel, wie der Schatz von Wien in die Enzian-Pension nach Osttirol kam. Auch politisch bleibt der Goldfund brisant. Sogar die bei jüngsten Skandalen so schläfrige SPÖ reagiert oppositionell, die Wiener NEOS fordern volle Aufklärung.