Musikwiedergabe

Was die Watch GT 2 im Gegensatz zu ihrem Vorgänger in Verbindung mit einem Android-Gerät jedoch kann, ist Musik abspielen. Zwei Gigabyte interner Speicher stehen für MP3- und AAC-Dateien zur Verfügung, was laut Huawei für bis zu 500 Songs reicht. Da die Watch keine Apps von Drittanbietern unterstützt, ist ein Playlisten-Import von Spotify und Co. allerdings nicht möglich. Die Dateien wandern stattdessen etwa umständlich über die Huawei-Health-App auf die Uhr.