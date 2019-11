Nerds und Geeks bei Convention in Wiener Messe

Dieses Wochenende gehen gleich zwei Mega-Events in der Messe Wien über die Bühne. In einer Halle findet bereits zum 5. Mal die VIECC Vienna Comic Con mit Hollywood-Stars, Comiclegenden und den besten Cosplayern Zentral- und Osteuropas statt. Autogramme, Fotos und Meet and Greets stehen am Plan. Ob Quereinsteiger oder Nerd, die VIECC bietet für alle Spaß und Spannung. City4U war für euch bereits vor Ort: