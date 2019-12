In einer Hochzeitskapelle in Las Vegas und im Anschluss an die Billboard Music Awards gaben sich Sophie Turner und Joe Jonas das Jawort. Durchgeführt wurde die Zeremonie stilecht von einem Elvis-Imitator. Nach der etwas skurrilen Trauung gaben sich die „Game of Thrones“-Beauty und der Sänger einige Wochen später erneut das Jawort - dieses Mal traditionell in einem Schloss Frankreich.