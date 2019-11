Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

Das letzte Wochenende vor dem ersten Advent hat natürlich auch schon einige Christkindlmärkte zu öffnen. Mittlerweile können alle Weihnachtsdörfer der Stadt besucht werden. Wer noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung ist, kann sich die Zeit anders vertreiben. Zum Beispiel beim Craft Beer Fest oder der Vienne Comic Con. Was sonst noch so los ist in Wien, hat City4U wieder zusammengefasst.