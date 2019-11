„Niemand will Neuwahlen“

In der Debatte vor der Abstimmung mahnten die Oppositionsparteien die noch ausständige Aufarbeitung der Causa rund um den Seilbahnbau ein. Die Koalitionsparteien dagegen führten ins Treffen, dass durch die gewählte Lösung, Schwarzl als Vizebürgermeisterin einzusetzen, Neuwahlen abgewendet werden konnten. „Niemand will Neuwahlen, am wenigsten die Bevölkerung“, sagte Bürgermeister Georg Willi (Grüne).