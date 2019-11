Um zu beweisen, dass nur der Himmel wirklich die Grenze ist, gab’s für eine 16-köpfige Crew einen einwöchigen Crashkurs für Kosmonauten, danach ging’s mit einer Ilyushin Il-76 MDK vom Star-City-Flugplatz bei Moskau auf 10.000 Meter über dem Meer, um in der Schwerelosigkeit an einem Red Bull-Showcar Boxenstopps während dieses Parabelfluges (dabei stieg der Flieger in einem Winkel von 45 Grad an und fiel dann in einem ballistischen Bogen, um die Crew vor dem nächsten Aufstieg 22 Sekunden abheben zu lassen) zu absolvieren.