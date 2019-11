Von vereinzelten fiktiven Geschichten zum globalen Trend

Schon in den vergangenen Jahrzehnten gab es fiktive Geschichten über Folgen des Klimawandels. Auch in John Steinbecks bedeutendem Roman „Früchte des Zorns“ aus dem Jahr 1939 ging es im Grunde um Klimaflüchtlinge. Und auch der britische Autor J.G. Ballard widmete sich Anfang der 1960er-Jahre dem Thema Klimawandel. In seinem auf deutsch unter dem Titel „Paradiese der Sonne“ erschienenen Roman haben gigantische Sonneneruptionen das Klima global aufgeheizt. Die Polkappen sind geschmolzen, weite Teile Europas gänzlich von Wasser bedeckt. Nur jenseits der Polarkreise ist Leben noch möglich. Prominent schrieb zuletzt Science-Fiction Autor Kim Stanley Robinson in „2140“ über die geflutete Erde einer nahen Zukunft, in der die Hochhäuser New Yorks zu Inseln wurden.