Die aufgefundenen Goldbarren in einem Bildungsinstitut der FPÖ in St. Jakob in Osttirol werfen viele Fragen auf: Woher stammt das Gold und wieso wird es in einem privaten Tresor weggesperrt? Der Landesobmann der Wiener FPÖ, Dominik Nepp, verteidigt im krone.tv-Talk mit Gerhard Koller das Golddepot, so handle es sich hierbei lediglich um „beinharte Rücklagen für schwierige Zeiten“. Neben ihm selbst hatten auch Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache und der frühere Klubobmann Johann Gudenus einen Schlüssel zu den Tresoren.