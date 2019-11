2014 sorgte Rihanna für Aufsehen, weil Instagram ihr Profil sperrte, nachdem sie eine recht anzügliche Fotostrecke des Magazins „Lui“ dort veröffentlicht hatte. Kurze Zeit später ging RiRis Instagram-Seite zwar wieder online, ihre Posts wurden jedoch mit dem Kürzel NSFW versehen, was so viel heißt wie „Not Safe For Work“ und somit nicht ganz jugendfrei. Sie stehen somit unter ganz besonderer Beobachtung.