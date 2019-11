Bürgermeister fordert klärendes Gespräch

Am Donnerstag forderten viele Vertreter der Grazer Opposition den Rücktritt Sickls. Am Nachmittag meldete sich dann ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl - er ist in einer Koalition mit der FPÖ - mit einer Stellungnahme zu Wort: „Heinrich Sickl ist Gemeinderat einer Menschenrechtsstadt, deswegen fordere ich ihn auf, mir umgehend in einem persönlichen Gespräch seine für mich absolut nicht nachvollziehbaren Motive für solch eine Veranstaltung zu erklären. Sollte bei der Veranstaltung rechtsradikales Gedankengut und Ideen verbreitet werden, erwarte ich mir von Heinrich Sickl eine klare Distanzierung. Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen in der FPÖ diese Angelegenheiten in ihren Reihen klären.“