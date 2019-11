Der Teenager war am Mittwoch zunächst gegen 12 Uhr in einem Waggon der Linie U2 von einem Unbekannten attackiert worden. Der Täter verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht und raubte dem Burschen Bargeld in der Höhe von 30 Euro sowie sein Handy, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Donnerstag.