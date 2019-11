Es war ein kurioser Einsatz für die Beamten der Tiroler Polizei und deren Kollegen von der Cobra, der zunächst allerdings bedrohlich klang. Eine Ohrenzeugin hatte am Donnerstagvormittag mehrere Schüsse in einer Siedlung in Weer im Bezirk Schwaz gehört. Sofort rückte ein Großaufgebot an, das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Nach Stunden dann die Entwarnung: Die Schüsse hatten von Schießübungen eines Jägers hergerührt!