Dreiergespann an der Spitze

Die Arbeitsaufteilung im Klub wird sich wie folgt gestalten: Jörg Pavek ist, wie auch schon bisher, mit der medizinischen Arbeit betraut. Er wird sich in diesem Bereich um die fortschreitende Professionalisierung kümmern. Matthias Dielacher wird den Verein weiterhin nach außen hin in den Bereichen Politik und Medienarbeit vertreten, ist erste Ansprechperson in Sachen Pressearbeit und er wird auch alle Termine für den restlichen Vorstand koordinieren. Ziesler selbst sieht seine Aufgaben im sportlichen Bereich mit dem Trainerteam und dem sportlichen Leiter, um die Entwicklung voranzutreiben.