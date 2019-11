Die Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion hatte Mittwochfrüh am Kontrollpunkt Gersdorf auf der A9 in der Gemeinde Spielfeld-Straß gegen 8.30 Uhr den Schwerverkehr überprüft. Dabei war das slowenische Sattelkraftfahrzeug aufgefallen und einer genauen technischen Überprüfung unterzogen worden. Die Bremsleistung des Lkw war insgesamt zu gering, so dass „Gefahr im Verzug“war, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte. Dazu war der Sattelaufleger noch mit Flüssigkeiten wie Essigsäure oder Fluorborsäure beladen. Die Frächterei wurde angezeigt, das Gefahrengut musste umgeladen werden.