Am Mittwoch führte die Tiroler Polizei Schwerpunktaktionen durch, bei denen es vorrangig um die Überprüfung der Ausrüstung der Schwerfahrzeuge mit Winterreifen und um die Mitführverpflichtung von Schneeketten ging. Kontrolliert wurde auf der Inntal- und Brennerautobahn (Kontrollstellen Radfeld, Kundl und Brenner; Kontrollplatz Roppen) sowie auf den Kontrollstellen in Musau (Bezirk Reutte), Nauders (Bezirk Landeck) und Leisach (Bezirk Lienz) sowie in den Bezirken Kufstein, Kitzbühel, Imst und Innsbruck.