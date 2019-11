Bei den San Antonio Spurs läuft es derzeit alles andere als rund. Das Team von Jakob Pöltl kassierte am Mittwoch in der NBA die siebte Niederlage in Folge. So eine Negativserie gab es zuletzt vor 23 Jahren. Die Spurs mussten sich trotz Pausenführung bei den Washington Wizards mit 132:138 geschlagen geben. Pöltl steuerte elf Punkte und fünf Rebounds bei.