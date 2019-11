Im rundenbasierten Action-Strategiespiel „Narcos: Rise of the Cartels“ können sich Fans der erfolgreichen Netflix-Serie ab sofort auf PC, PS4 und Switch (die Xbox-Version folgt am 22. November) wahlweise auf Seite des kolumbianischen Medellin-Kartells oder der Drogen-Fahnder der US-amerikanischen DEA schlagen. Der Launch-Trailer gibt einen Einblick in die auf der ersten Staffel der Serie basierende Story.