Eine Stopptafel übersehen hat am Mittwochabend der afghanische Lenker (38) eines Klein-Lkw auf der B169 in Strass im Tiroler Zillertal. Es kam zur Kollision mit dem Lkw eines 32-jährigen Einheimischen. Dieser wiederum krachte danach in den Pkw eines 29-Jährigen. Bilanz: Zwei Verletzte, drei stark beschädigte Fahrzeuge!