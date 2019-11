In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Mit dem Tod Kaiser Franz Josephs I. am 21. November 1916 geht eine Ära zu Ende - 68 Jahre hatte seine Regentschaft gedauert, länger als die jedes anderen Habsburgers. Schon mit 18 Jahren muss Franz Joseph Verantwortung übernehmen: Als es 1848 in Wien zur Revolution gegen die restriktive Regierung von Staatskanzler Metternich kommt, hält es der amtierende Kaiser Ferdinand I. für das Beste, sich zurückzuziehen. Inmitten der politischen Wirren übernimmt Franz Joseph das Ruder - er soll die Monarchie stabilisieren.