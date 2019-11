Im österreichischen Handball-Nationalteam nimmt Alexander Hermann die Rolle des Co-Kapitäns ein, steht mit seiner Erfahrung sämtlichen Mitspielern stets zur Seite. Seit mittlerweile acht Jahren ist der Oberösterreicher Teil des Nationalteams, erlebte 2015 mit der WM in Katar sein erstes Großereignis, war auch bei der EURO 2018 in Kroatien mit an Bord.