Schrecklicher Vorfall in Russland: Nach einem Rohrbruch einer Fernwasserleitung tat sich am Dienstag plötzlich ein großes Loch auf einem Parkplatz auf, just unter einem Fahrzeug, in dem zwei Männer saßen. Der Wagen stürzte in die Grube, in der sich kochend heißes Wasser gesammelt hatte. Die beiden Insassen hatten keine Überlebenschance.