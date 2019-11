Unruhen wegen Benzin-Politik

Angesichts der am Freitag begonnenen Unruhen wegen der Benzin-Politik von Präsident Hassan Rouhani war auf Anweisung des Sicherheitsrats am Samstagnachmittag das Internet abgestellt worden. Auch am fünften Tag in Folge blieb das Internet am Mittwoch somit weitgehend blockiert.