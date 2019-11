Seit dem Frühjahr verfolgten Ermittler aus Sollenau die Spur der dreisten Autodiebe. Diese zog sich vom Bezirk Wiener Neustadt durch das Industrieviertel bis nach Einsiedl im Bezirk Tulln. Auch in Wien und sogar in Winden am See (Bgld.) schlug die Bande zu. Die Vorgangsweise: „Die Täter drangen in Häuser ein und machten sich mit den Fahrzeugen der Besitzer aus dem Staub“, so ein Beamter. Derartige Coups wurden etwa aus Oberwagram bei St. Pölten, Wöllersdorf und mehrmals aus Brunn am Gebirge gemeldet.