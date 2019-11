Ein Dutzend Wohnhäuser in Feld am See bleibt gesperrt: Riesige Felsen drohen vom Mirnock ins Tal zu stürzen. Gestern stand fest: Eine Sprengung klappt nicht. Jetzt ruht alle Hoffnung auf den Pionieren des Heeres, die heute in mühsamer und gefährlicher Handarbeit die Felsbrocken zerkleinern sollen.