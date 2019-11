„Der Mann war gerade dabei, die Fleischerei zu plündern“, erzählt Muhammed (27) im Gespräch mit der „Krone“. Als er in Syrien lebte, stand der junge Mann als Polizist im Einsatz. Wegen des Krieges musste er flüchten und lebt seit vier Jahren in Villach. „Ich habe gesehen, wie er die Scheibe eingeschlagen hat, und habe gefragt: ,Was tust du da?‘ Da ist er auf mich losgegangen“, berichtet Muhammed.