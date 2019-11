Bunker ausgehoben

Es wurden Suchtgiftabnehmer ausgeforscht und einvernommen, vier gerichtlich bewilligte Durchsuchungsanordnungen in Linz vollzogen, wobei in der „Bunkerwohnung“ in Linz 4,5 Kilo Rohopium in unterschiedlichen Konsistenzen, 340 Gramm Kokain, 425 Gramm Cannabiskraut, 287 Gramm Methadon-Tabletten, 16 Gramm Methamphetamin, 109 Stück Tabletten, lose 656 Stück (aus dem Iran stammende, in Österreich nicht handelsübliche) Methadon 40 mg-Tabletten sowie Bargelderlöse aus Suchtgift-Geschäften und 40 Stück gefälschte Traveller-Checks sichergestellt. Weiters konnte dem 49-Jährigen ein schwerer Betrug und die Bestimmung zu mittelbar unrichtigen Beurkundung in mehreren Fällen nachgewiesen werden.