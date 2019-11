Kein Aprilscherz! Dem Turnier droht das Chaos

Wenn am 30. November in Bukarest die Auslosung der Gruppenphase zur EURO 2020 erfolgt, sind längst nicht alle Teilnehmer bekannt: 20 von 24 Teams - darunter Österreich - haben sich qualifiziert, die restlichen vier Plätze werden erst im März 2020 in einem finalen Play-off ausgespielt. Womit es Österreichs Team passieren kann, dass es in Bukarest erst zwei der drei Gruppengegner erfährt, auf den dritten noch vier Monate warten muss. Erschwerend kommt hinzu, dass das Turnier 2020 europaweit in 12 Städten stattfindet, jedes qualifizierte Gastgeberland in der Gruppenphase zumindest zwei Matches in seiner Heimat austragen darf. Auf sieben Nationen trifft das bislang zu, darunter Deutschland (spielt in München).