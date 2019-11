Der Ansturm am Tag des Landesgerichts zeigt, welches Interesse Kärntner an „ihrer“ Justiz haben: Hunderte Besucher bekamen Mittwoch bei dieser Premieren-Veranstaltung seltene Einblicke in den Alltag von Richtern, Staatsanwälten, Justizwache. Auch sonst streng verbotene Hafträume und Archive waren offen.