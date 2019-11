Die Gefahr von Murenabgängen ist nach dem Unwetter im Salzburger Pinzgau noch nicht gebannt. Am Mittwochnachmittag ging im Thumersbachtal in der Gemeinde Zell am See eine Mure ab. Personen und Gebäude waren nach ersten Erkenntnissen nicht betroffen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Seeuferstraße gesperrt, sechs Häuser wurden evakuiert.