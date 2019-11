Die Fahrer-WM längst vergeigt, in der Konstrukteurswertung auch chancenlos und zudem droht im Team „offener Krieg“ zwischen den Piloten - die 2019er-Saison in der Formel 1 wird wohl keinen positiven Eingang in die Ferrari-Annalen finden. Als ob das nicht schon genug Frust und Ärger bedeuten würde, wurde nun vonseiten des Automobil-Weltverbandes FIA offenbar eine Konfiszierung des Benzin-Systems eines Boliden von Sebastian Vettel und Charles Leclerc veranlasst - wegen Schummel-Verdachts!