„Angst habe ich keine.“ Markus Toferer (43) aus Großarl wirkt wie die Ruhe selbst, wenn er über den Hang am Fuße seines Bauernhause spricht. Am Dienstag gegen 17 Uhr entdeckte er Erdbewegungen auf der Wiese, auf der im Sommer seine Kühe weiden. „Ich habe die Feuerwehr angerufen und gesagt, dass sich der Hang bewegt“, erzählt der 43-Jährige. Die feuchte Erde rutsche langsam in Richtung der Dorfstraße. Nachdem die Floriani-Jünger die Abrisskante mit Erde zuschütteten, musste das Haus des Familienvaters evakuiert werden. „Ich bin noch in der Nacht zu meiner Schwester gezogen.“ Auch die Bewohner von zwei Häusern in der Nachbarschaft mussten auswärts schlafen.