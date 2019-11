Nach Rafael Nadal sind am Mittwoch auch Novak Djokovic und Andy Murray erfolgreich in das Davis-Cup-Finale in Madrid gestartet! Allerdings muss Großbritannien gegen die Niederlande trotz Murrays Einzelsieg vor dem abschließenden Doppel noch zittern. Denn sein Teamkollege Daniel Evans unterlag Robin Haase im zweiten Einzel. Murray hatte zuvor bessere Nerven bewiesen. Der Schotte drehte die Partie gegen Tallon Griekspoor (ATP 179) nach verlorenem Startsatz.