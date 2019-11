„Doctor Sleep“ nimmt Senioren Angst vor dem Jenseits

Als Dan eines Tages von seinem Leben als Alkoholiker genug hat, verschlägt es ihn in ein für King-Romane typisches Städtchen, einem verschlafenen kleinen Nest in New Hampshire. Dort geht er zu den Anonymen Alkoholikern und nimmt mittels seiner telepathischen Fähigkeiten Senioren in einem Altersheim die Angst vor dem Jenseits - was im schon bald den Spitznamen „Doctor Sleep“ einbringt.