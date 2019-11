Denn wer die Schwarz-Weißen als Präsident in die nächsten vier Jahre führen wird, ist nach aktuellem Stand offen. Präsident Christian Jauk, dessen Wiederkandidatur vor wenigen Monaten noch als fix galt, ließ im Gespräch mit der „Steirerkrone“ aufhorchen: „Wir stehen für Kontinuität. Wichtig ist, dass ein Team an der Spitze steht. Der Präsident ist da nicht so wichtig.“