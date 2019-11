hre Karrieren weisen viele Parallelen auf: Einst feierten die Salzburger Alexander Schlager und Thomas Goiginger in Grödig ihr Bundesliga-Debüt, beide gegen Altach. Goiginger war am 17. September 2014 21,5 Jahre alt, es gab ein 3:3. Goalie Schlager war am 15. Juli 2015 keine 20, als ihm Trainer Peter Schöttel das Vertrauen schenkte – es folgte ein 2:1-Sieg!