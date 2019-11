Genau vor einem Jahr haben sich die „Voice of Germany“-Moderatorin und der 33-jährige Regisseur im Fünf Sterne Hotel im Pinzgau kennen gelernt. „Zurück dorthin, wo alles anfing“, schrieb die 31-Jährige auf ihrer Seite. Das Luxushotel am Fuße der Leoganger Steinberge ist aber nun wirklich ein Ort zum Verlieben. So bietet es doch auch ein besonders romantisches Waldspa, in dem nun auch Lena im knappen Badeanzug planschte. Zu freizügig sollte sie sich aber nicht präsentieren. Ihr Freund soll ausgeflippt sein, als sie bei einem Post zu viel Haut zeigte. Aber auch Lena kann austeilen. Bei einem gemeinsamen Dreh für ihre Modekollektion „LeGer“ zeigte sie ihrem Liebsten kurzerhand den Stinkefinger.