Legendäre Wintersport-Orte

Das tun auch die besten Skifahrer der Welt. Denn das Stodertal gibt sich beim Weltcup-Comeback nach vier Jahren Pause quasi die exklusive Kugel. „Bei uns wird der Sieger in der alpinen Kombi ermittelt“, sagt Grabner. Nur drei Events stehen in der kommenden Saison im überarbeiteten Bewerb auf dem Weltcup-Programm. Neben Hinterstoder kombinieren die Ski-Herren nur noch in Bormio und Wengen. Zwei legendäre Wintersport-Orte, trotzdem fällt die Entscheidung um die kleine Kristallkugel wohl erst am 1. März in Oberösterreich.