Kontakt mit zwei Marinekampftauchern

„Die Lehrmeinung von Rettungseinsätzen im bewohnten Gebiet ist nicht zu 100 Prozent auf den Berg übertragbar“, sagt Markus Isser, Leiter Alpinmedizin der Tiroler Bergrettung. 2014 kam er zufällig in Kontakt mit zwei Marinekampftauchern der deutschen Bundeswehr, die ihm erläuterten, wie Verletzte in Afghanistan versorgt werden. „Ich habe Parallelen zu unseren Aufgabenstellungen gesehen und versucht, Teile dieses Wissens in unserem Bereich zu implantieren – wissenschaftlich fundiert.“ Im Vordergrund steht die Gefahrenlage, dann die Versorgung des Patienten mit so wenig Material wie möglich.