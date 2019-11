Beim Kauf wies Isabella O. ausdrücklich darauf hin, dass sie zwei gleichgeschlechtliche Tiere haben wolle, damit sich diese nicht vermehren können. „Die Verkäuferin versicherte mir das. Die Farbratten waren ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter“, so Frau O. Es kam, wie es kommen musste, in kürzester Zeit kamen elf Rattenbabys zur Welt. Diese brachte der Lebensgefährte von Frau O. in die Zoohandlung zurück. Beim Kauf war dies für den Fall einer falschen Geschlechtsbestimmung vereinbart worden. Doch wollte man im Geschäft nichts mehr davon wissen und verständigte ein Tierheim, wo die „ausgesetzten“ Tiere dann landeten.