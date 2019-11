Kann Ihr aktuelles Programm als Aufruf an die Bevölkerung, nicht mehr jedem Trend hinterherzuhecheln, verstanden werden?

Genau. Ich möchte dem Publikum in Erinnerung rufen, dass es auch ein Leben vor dem Tod gibt. Gerade in einer Zeit, in der die Überfrachtung bezüglich Information und Manipulation immer mehr wird, sollten wir dem entgegentreten und uns wieder auf das Wesentliche beziehen. Wichtig ist, dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt.