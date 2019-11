Mediziner stand in der Tradition der Familiendynastie

Der am Dienstagabend erstochene Fritz von Weizsäcker war Chefarzt in der Schlosspark-Klinik in Berlin. Als Arzt mit großer Karriere stand er fest in der Tradition der Familie von Weizsäcker, die seit vielen Jahrzehnten bedeutende deutsche Politiker und Wissenschaftler hervorbringt.