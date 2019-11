„Krone“-Leser wissen bereits seit März, was SP-Stadtchef Klaus Luger und sein FP-Vize Markus Hein gestern in ihrem Statusbericht noch einmal bestätigten: Prüfstatiker hatten herausgefunden, dass die Neue Donaubrücke vom französischen Architekten viel zu schwach dimensioniert wurde. Weil die Stahlkonstruktion nicht die Lebensdauer von 100 Jahren erreicht hätte, muss nachgebessert werden mit zusätzlichen 500 Tonnen Stahl. Alles nicht neu, doch zumindest in Sachen Fertigstellungstermin wurden die beiden erstmals konkreter. Während man bei den Tiefbauarbeiten voll in Zeit- und Kostenplan ist, verursachen die Arbeiten, die nicht in den Wintermonaten durchgeführt werden können, eine Bauzeitverschiebung von rund einem Jahr.