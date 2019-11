„Das steht in der Anzeige so drinnen, das ist richtig“, bestätigte Dornauers Anwalt Mathias Kapferer am Mittwoch. „Das heißt, ein Polizist hat vor Ort festgestellt, dass eine Patrone in der Waffe war. Ob das tatsächlich so war, wird man nun im Ermittlungsverfahren feststellen müssen“, fügte Kapferer hinzu. Nun gelte es, das Ergebnis des Verfahrens abzuwarten. Dieses könne man dann aber noch beim Landesverwaltungsgericht bekämpfen. „Und zwar bei einem kontradiktorischen Verfahren, bei dem man auch Zeugen laden kann“, erklärte der Rechtsanwalt.