Schauplatz zwei: Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Mittwoch ein umgefahrenes Verkehrsschild in Salzburg-Itzling. Dort fanden Polizisten ein Kennzeichen-Taferl und statteten dem Lenker zu Hause einen Besuch ab. Der 39-Jährige saß betrunken am Steuer. Ein Alkotest ergab 1,02 Promille.