Hofer: „Linke Krawallmacher in die Schranken weisen“

Auch die FPÖ richtet unterdessen Forderungen an das Rektorat. Parteichef Norbert Hofer verlangte in einer Aussendung, dass die Uni-Leitung die Störaktion verurteilen und Konsequenzen für die beteiligten Studenten setzen müsse: „Die linken Krawallmacher, die mit ihrem totalitären Gedankengut gegen die demokratische Grundordnung verstoßen, müssen in die Schranken gewiesen werden.“