„Wir haben keine Anordnungsbefugnis“

„Was unsere Ressorts betrifft, so wurden wir zum Hearing eingeladen, dazu jeweils auch eine weitere Person. In die Benennung der Ressorts sowie in die Ausgestaltung der Ausschreibungen waren wir nicht eingebunden. Uns sind keine Konflikte bekannt und wir haben zu keiner Zeit mobilisiert. Wir arbeiten nach wie vor eng sowie sachlich im Rektorat für die Universität Innsbruck zusammen“, verdeutlichen die beiden Vizerektoren. Die Antwort, ob sie bereits vorab in ihrem Amt bestätigt worden sind, bleiben die Akademiker schuldig.