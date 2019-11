Schlüsselmomente

Ihre Aufgabe war es herauszufinden, wie sich diese unwissende, geschundene Figur bewegt. „Ich verbrachte viele Stunden alleine im Ballettsaal“, erinnert sie sich an die Probenzeit. „Ich wollte für mich entdecken, was so eine Kreatur denkt, fühlt.“ Das erste Berührtwerden von einem Anderen wurde zum Schlüsselmoment: „Durch Berührung wird dem Kind allmählich klar, dass es ein Mensch ist.“ So gelingt ihr das Tanzkunststück zwischen Mensch und Tier.

Die Katalanin machte zuerst Erfahrungen an deutschen Bühnen, zählt jetzt zum fixen Ensemble in Linz. Nun diese Traumrolle: „Die Story, die Musik - es ist so kraftvoll!“

