Noch ist die Suchthilfe – eine private Einrichtung – in einem Uralt-Gebäude auf gegenüberliegender Straßenseite untergebracht. Stationäre Therapien sind auf zwei Standorte in der Stadt aufgeteilt. Jetzt soll alles am derzeitigen Parkplatz der CDK zusammenwachsen. Ein Neubau im südlichen Teil entsteht. Auch die Doppler-Klinik wird sich mit einer Station einmieten. Daneben ist ein Parkhaus geplant. Und auch die Hypo-Bank bringt sich mit Plänen ein: Dort, wo der Bank-Flachbau steht, soll bald ein Turm in die Höhe wachsen. Die Landeskliniken bemühen sich um einen Standort für ein Schwesternheim mit 100 Betten. Derzeit sind noch die Substandard-Zimmer im Salzachgässchen von Schülern bewohnt.